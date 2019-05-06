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В Южной Корее значительно увеличились цены на свинину

Экономика

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В Южной Корее значительно увеличились цены на свинину
Stuart Webster
Свинина

Сеул, 6 мая 2019, 09:57 — REGNUM  В Южной Корее значительно увеличились цены на свинину домашнего производства из-за африканской чумы свиней, охватившей Китай. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По состоянию на конец апреля 2019 года, стоимость 100 гр свинины составила 2 663 вон (~$2,27), что на 4,8% больше, чем на прошлой неделе, на 16,5% больше по сравнению с прошлым месяцем и на 19,4% больше, чем в прошлом году.

Известно, что Агентство по защите прав потребителей ежегодно пересматривает стоимость товаров, продаваемых в супермаркетах, универмагах, рынках и других крупных и маленьких магазинах и дисконтных центров.

В мае 2018 года, стоимость 100 гр свинины составляла 2 071 вон (~$1,77), однако в апреле 2019 года ее стоимость увеличилась на 24,2%, до 2 572 вон (~$2,19).

«Одна из причин увеличения стоимости свинины в марте и апреле этого года — начало нового учебного года. На данном этапе, эпидемия африканской чумы свиней оказывает не столь сильное влияние на увеличение ценовой политики на мясную продукцию», — сообщили представители министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства.

Однако, по предварительным данным, стоимость свинины продолжит увеличиваться из-за роста мировых цен на данный вид мяса.

Африканская чума свиней — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах.

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Чума свиней
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