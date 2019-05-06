Вице-премьер Госсовета Китая сократил визит в Вашингтон

Пекин, , 09:52 — REGNUM Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ отправится на очередной раунд торговых консультаций в США, однако позднее ранее запланированной даты. Как сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники, главный переговорщик прибудет в Вашингтон в 9 мая, а не 6 мая, как было запланировано. При этом в США он пробудет всего один день.

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Китай может остановить торговые переговоры с США из-за заявления Трампа

Напомним, после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил увеличить пошлины на товары из Китая, Пекин решил пересмотреть запланированную поездку Лю Хэ в Вашингтон на этой неделе. При этом издание отмечает, что поездка может быть и вовсе отменена. По словам источника, решение пока не принято.

Издание отмечает, что теперь Китай думает, «склонить ли голову под давлением США и пойти на ещё большие уступки», или же лучше прекратить переговоры, чем уступить требованиям США.

Ещё один источник отметил, что обе стороны по-прежнему остаются приверженными достижению финального соглашения, однако угроза Трампа ставит делегацию Китая в неудобное положение, так как любая сделка может быть воспринята общественностью в Китае как «капитуляция Белому дому».

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Торговый спор Китая и США может быть решен не раньше лета — эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года президент США объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт ряда товаров из Китая. В ответ на это с начала июля Пекин ввёл аналогичного размера пошлину на 659 наименований товаров из США на сумму $34 млрд. В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20 приняли решение «заморозить» торговую войну на 90 дней для проведения переговоров.

Напомним, предыдущий раунд переговоров США и Китая по торговле прошёл в Пекине 30 апреля, следующий должен был состоять 8 мая в Вашингтоне. Однако накануне, 5 мая, глава Белого дома Дональд Трамп заявил о том, что он увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25% уже с 10 мая, при этом он также не исключил введения пошлин на другие товары.