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В Казахстане планируют расширить опыт государственно-частного партнерства

Экономика

На заседании правительства Казахстана обсудили внедрение государственно-частного партнерства в сферу образования

Нур-Султан, 6 мая 2019, 09:11 — REGNUM  Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин поручил расширить опыт государственно-частного партнерства (ГЧП) при строительстве и ремонте общеобразовательных школ, сообщает 6 мая агентство «Казинформ».

Премьер-министр отметил, что опыт ГЧП активно распространен в дошкольном образовании — почти 40% мест в детских садах предоставляются частным сектором.

Мамин поручил также начать проработку проектов ГЧП в системе профессионального образования. Он пообещал, что вопрос профессионального образования будет более подробно обсужден на отдельном заседании правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства национальной экономики Казахстана, с 2015 по 2019 год в республике заключены договоры государственно-частного партнерства для реализации 564 проектов на общую сумму 1,4 трлн тенге ($3,7 млрд).

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