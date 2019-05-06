Сеул, Южная Корея, , 09:17 — REGNUM

В 2018 году в Южной Корее сумма дохода от корпоративного налога впервые превысила сумму дохода от налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

Согласно данным, опубликованным министерством стратегии и финансов, в 2018 году доход от корпоративного налога составил 70,9 трлн вон (~$60,47 млрд), что значительно превышает доход от налога на добавленную стоимость (70 трлн вон,~$59,7 млрд).

Известно, что сумма налоговых поступлений значительно увеличилась за счет сильного экспорта, в частности экспорта полупроводниковой продукции.

В 2018 году доход от НДС увеличился на 4,4% или на 2,9 трлн вон (~$2,47 млрд), в то время как доход от корпоративного налога увеличился на 11,8 трлн вон (~$10,06 млрд).

Известно, что доля корпоративного налога увеличилась с 21,5% в 2016 году до 22,3% в 2017 году. По предварительным данным, в 2019 году корпоративный налог может увеличиться до 26,5%, а доля налога на добавленную стоимость, напротив, сократиться до 24,1%.