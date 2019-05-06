Москва, , 08:50 — REGNUM

По итогам января-марта 2019 года в России было реализовано 284 тыс. новых легковых иномарок на сумму 503 млрд рублей. Об этом сообщает статистическое агентство «Автостат».

Игрушечный автомобиль

Потраченная покупателями на иномарки сумма составила 90% от всего объема российского рынка новых легковых машин.

На автомобили корейской компании KIA за отчетный период было потрачено 70 млрд рублей — эта иномарка заняла первое место по объему рынка иностранных авто в России. Второе место у японской марки Toyota (55 млрд руб.). Третью строчку заняла корейская марка Hyundai с результатом 50 млрд рублей.

Четвертое и пятое места заняли немецкие марки Mercedes-Benz и BMW. Российские автолюбители потратили на их покупку 43 и 38 млрд рублей соответственно.

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