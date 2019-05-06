Названа прибыль десяти крупнейших компаний Южной Кореи на зарубежных рынках

Сеул, , 08:05 — REGNUM Две трети прибыли десяти крупнейших компаний Южной Кореи приходится на продажи за рубежом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Economic Research Institute.

Согласно представителям исследовательского института, в 2018 году 65,9% или 695,6 трлн вон (~$593,31 млрд) прибыли десяти ведущих компаний страны пришлось на продажи на зарубежных рынках.

97,9% прибыли компании SK Hynix приходится на продажи за рубежом, Samsung — 86,1%, Kia Motors — 66,9%, LG Electronics — 63,5%, Hyundai Motor — 62%.

Известно, что зарубежные продажи машиностроительных компаний Hyundai и KIA увеличились на 6,7% и 4,5% соответственно, в то время как компании Samsung, напротив, сократились на 3,8%, до 86,1%.

В 2018 году 55% прибыли 64 из 100 компаний страны пришлись на продажи на зарубежных рынках.

Известно, что большая часть продаж за рубежом приходится на электротовары (82,6%). В частности, больше всего южнокорейскую продукцию скупают в Азии (43,7%), в США (31,5%), в Европе (18,7%).

Вместе с продажами увеличилась и сумма корпоративного налога. В 2018 году корпоративный налог десяти крупнейших компаний составил 18,9 трлн вон (~$16,12 млрд).