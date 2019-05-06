Алма-Ата, Казахстан, , 07:50 — REGNUM

Договор о строительстве железнодорожной линии в обход станции Алма-Ата протяженностью 73,2 км планируется подписать в ноябре 2019 года. Об этом 6 мая заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Роман Скляр, сообщает издание «Курсив».

По его словам, квалификационный отбор конкурса на реализацию проекта прошли два казахстанско-китайских консорциума. В настоящее время идет подготовка ко второму этапу конкурса, добавил министр. Скляр отметил, что строительные работы планируется провести в 2020—2022 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр заявил, что власти республики продолжают поиски инвесторов для строительства международного аэропорта в городе Туркестане.

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