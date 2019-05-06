Понедельник, 6 Мая 2019 года
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Инвесторы заинтересовались строительством аэропорта в Туркестане

Экономика

Предварительная стоимость строительства составляет $52,6 млн

Туркестан, Казахстан, 6 мая 2019, 07:34 — REGNUM  Инвесторы заинтересовались проектом строительства международного аэропорта в городе Туркестане. Об этом заявил 6 мая министр индустрии и инфраструктурного развития республики Роман Скляр на заседании правительства, сообщает агентство «КазТАГ».

По его словам, власти Казахстана в настоящее время продолжают поиск инвесторов по проекту аэропорта. Скляр добавил, что интерес к реализации проекта предъявили три компании.

Напомним, в марте 2019 года социально-предпринимательская корпорация «Туркестан» в третий раз провела конкурс отбора партнера-инвестора для совместного строительства международного аэропорта в Туркестане. Проект планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства. Предварительная стоимость строительства составляет 20 млрд тенге ($52,6 млн).

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