Инвесторы заинтересовались строительством аэропорта в Туркестане

Туркестан, Казахстан, , 07:34 — REGNUM Инвесторы заинтересовались проектом строительства международного аэропорта в городе Туркестане. Об этом заявил 6 мая министр индустрии и инфраструктурного развития республики Роман Скляр на заседании правительства, сообщает агентство «КазТАГ».

По его словам, власти Казахстана в настоящее время продолжают поиск инвесторов по проекту аэропорта. Скляр добавил, что интерес к реализации проекта предъявили три компании.

Напомним, в марте 2019 года социально-предпринимательская корпорация «Туркестан» в третий раз провела конкурс отбора партнера-инвестора для совместного строительства международного аэропорта в Туркестане. Проект планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства. Предварительная стоимость строительства составляет 20 млрд тенге ($52,6 млн).