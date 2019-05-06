Вместо ТЭЦ-2 в Комсомольске-на-Амуре модернизируют ТЭЦ-2 во Владивостоке

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 07:23 — REGNUM ТЭЦ-2 в Комсомольске-на-Амуре исключили из списка объектов, подлежащих модернизации. Вместо неё ПАО РусГидро модернизирует ТЭЦ-2 в столице Приморья Владивостоке. Инициативу поддержали в правительстве России, а комсомольскую электростанцию вместо необходимой модернизации станут поддерживать ремонтами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: «РусГидро» продолжает срывать сроки ввода объектов большой энергетики в ДФО

Деньги, предназначенные на модернизацию ТЭЦ-2 в Комсомольске-на-Амуре, будут потрачены на модернизацию ТЭЦ-2 во Владивостоке. Станцию же в Комсомольске-на-Амуре, по данным ИАА Eastrussia, будут поддерживать ремонтами.

В ПАО РусГидро отказались прокомментировать ситуацию.

Издание уточнило, что список ТЭЦ, на которых проведут модернизацию, сокращ`н по просьбе ПАО РусГидро.

В ПАО ДЭК сообщили, что отказ от модернизации Комсомольской ТЭЦ-2 не скажется на качестве предоставляемых услуг.

В настоящее время в списке ТЭЦ, заявленных на модернизацию в ДФО, находятся Артёмовская ТЭЦ-2 (Приморье), Хабаровская ТЭЦ-4, вторая очередь Якутской ГРЭС-2, а также три из шести турбоагрегатов на Владивостокской ТЭЦ-2. При этом изначально на ТЭЦ во Владивостоке планировалось обновить только два турбоагрегата, однако позже в РусГидро решили, что ТЭЦ-2 в Комсомольске лучше вообще пока не трогать, а все силы и финансы бросить на Владивосток, который, как известно, в конце 2018 года стал административным центром ДФО, «забрав» этот статус у Хабаровска.

Читайте также: Комсомольск-на-Амуре — кричащая проблема Хабаровского края

Как сообщало ИА REGNUM, ПАО РусГидро, по данным Сч`тной палаты РФ, систематически срывает сроки ввода в эксплуатацию объектов большой энергетики в ДФО. С огромным нарушением сроков строятся ТЭЦ в Советской Гавани Хабаровского края и ГРЭС-2 на Сахалине, есть замечания к уже введенным, также с нарушением сроков, объектам.

Депутат Государственной думы России Борис Гладких назвал Комсомольск-на-Амуре «кричащей проблемой» Хабаровского края, отметив при этом, что именно коммунальный комплекс города, бюджет которого утопает в долгах, вызывает у него наибольшие опасения — он вполне может совсем скоро перейти в аварийный режим работы.