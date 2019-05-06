Москва, , 07:13 — REGNUM

Торги по рублевым парам 3 мая завершились смешанно, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов. Рубль подорожал к доллару на 0,55%, до 65,07 руб., к евро — на 0,25%, до 72,94 руб., к фунту подешевел на 0,42% — до 85,70 руб.

Торги на Мосбирже открылись ростом по доллару США и евро. Курс доллара в моменте взлетел до 67 руб. и сразу вернулся обратно на 65,25 руб. Прошла ошибочная сделка. С объемом это не связано, так как за одну минуту торгов он составил 3,23 млн долларов при среднем объёме за 60 мин. 1 млн долларов. Это нормальное отклонение во время открытия торговой сессии.

Курс евро вырос до 73,23 руб. после чего перешел в фазу снижения. По итогам дня курсы доллара и евро закрылись в минусе на фоне повышения нефтяных котировок и общего ослабления доллара США перед выходными днями.

Участники рынка отреагировали на отчет по рынку занятости США сначала покупками доллара, потом его продажами. Отчет вышел хороший — новые рабочие места выросли, безработица снизилась. Трейдеры сосредоточили свое внимание на слабых показателях отчета. Ежемесячные темпы роста зарплат оказались скромными, а уровень участия в рабочей силе снижался.

Сегодня, 6 мая, баррель Brent подешевел на 2%. На открытии Мосбиржи ожидается рост рублевых пар. Падение нефтяных котировок было вызвано сообщением американского журналиста Эдварда Лоуренса в «твиттере», что вице-премьер Китая Лю Хэ отменил поездку в Вашингтон в ответ на недавние действия президента США Дональда Трампа. 5 мая Трамп заявил, что на этой неделе повысит тарифы на китайские товары.

6 мая по доллару США открытие торгов ожидается в районе 65,40 руб., по евро — 73,10 руб. Далее нужно смотреть, как на эту новость отреагируют европейские фондовые индексы и какие комментарии будут поступать в течение дня.

На данный момент укрепление доллара выше 65,80 руб. не рассматривается. Если после открытия рубль в течение трёх часов отыграет потери, то можно ожидать незначительного снижения к закрытию дня.

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