Ульяновским IT-компаниям решили сохранить налоговые преференции

Ульяновск, , 06:53 — REGNUM Власти Ульяновской области решили продлить налоговые льготы для компаний, работающих в области информационных технологий. Они платят взносы по упрощённой системе налогообложения, ставка для них снижена с 6% до 1%. Первоначально преференции ввели в 2016 году на три года, теперь решено продлить их ещё на три года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

По оценкам профильных специалистов, налоговые преференции показали свою эффективность. С 2016 года льготы получают компании, работающие в области информационных технологий и уплачивающие взносы по упрощённой системе налогообложения. Для таких организаций действует ставка, пониженная с 6% до 1%. На заседании регионального правительства одобрен законопроект, предполагающий пролонгацию льгот с 2019-го до 2021 года.

Премьер-министр Ульяновской области Александр Смекалин отмечает, что IT-отрасль является «одной из базовых в стратегии развития региона». По его словам, за последние годы число компаний, зарегистрированных в Ульяновской области и аккредитованных в Минкомсвязи РФ, выросло с 28 в 2016 году до 52 по итогам 2018 года. Ульяновские IT-компании также включаются в подготовку кадров, организуя обучение, стажировки и приём на работу студентов и выпускников ульяновских технических вузов. Кроме того, в университетах созданы базовые кафедры.

«Это организации, создающие новые высокотехнологичные рабочие места с хорошим уровнем оплаты труда. Об этом говорят и суммы, поступающие в виде налогов на доходы физических лиц, которые в 2018 году составили более 90 млн рублей», — сказал Александр Смекалин.

Власти отмечают, что выпадающие доходы компенсируются созданием новых рабочих мест и поступлением НДФЛ в региональный бюджет. Директор ОГКУ «Правительство для граждан» Светлана Опенышева сообщила, что в 2018 году за счёт увеличения численности персонала IT-организаций, работающих по упрощённой системе налогообложения, размер НДФЛ покрывает сумму выпадающих доходов почти на 18 млн рублей. По прогнозам, в 2019 года этот показатель превысит 110 млн рублей.