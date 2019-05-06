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Boeing больше года скрывала проблему с датчиками у 737 MAX

Экономика

Только вторая катастрофа с участием самолета 737 MAX вынудила Boeing более открыто делиться информацией

Нью-Йорк, США, 6 мая 2019, 05:52 — REGNUM  Американская авиакорпорация Boeing за год до катастрофы авиалайнера 737 MAX знала о проблемах с датчиками этой модели самолета, сообщает газета The Wall Street Journal.

Сообщается, что после авиакатастрофы в Индонезии компания предоставила лишь скудные сведения о возможных неисправностях в 737 MAX авиакомпаниям и пилотам. Лишь после второго крушения авиалайнера той же модели Boeing стала более открыто делиться информацией.

В Федеральном управлении авиации США (ФАУ) заявили, что подобное поведение Boeing подрывает репутацию компании и может затруднить возобновление полетов авиалайнеров 737 MAX.

Как сообщало ИА REGNUM, после авиакатастроф с участием самолетов Boeing 737 MAX в Эфиопии и Индонезии ряд стран по всему миру приостановил эксплуатацию данной модели авиалайнеров. Глава корпорации Boeing Деннис Мелленберг заявил, что одной из причин авиакатастроф была неисправность системы коррекции маневрирования MCAS. В настоящее время корпорация подготовила обновление для программного обеспечения самолета, которое должно устранить ошибку.

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