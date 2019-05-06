Шанхай, Китай, , 05:15 — REGNUM

Главный финансовый хаб Китая город Шанхай превзошел прочие субъекты Китая провинциального уровня в области располагаемого дохода на душу населения в первом квартале 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Шанхай (cc) Mr.XY

Средний располагаемый доход на душу населения в Китае достиг 18 704 юаней (примерно $2 777,7) за первый квартал 2019 года, что стало наивысшим показателем по всей стране среди субъектов центрального подчинения. Следом расположились Пекин и провинции Чжэцзян, сообщили в Национальном бюро статистики Китая.

Средний располагаемый доход на душу населения в среднем по Китаю составил 8493 юаней за уже указанный период, что на 6,8% выше, чем в первом квартале 2018 года. В общей сложности девять регионов превзошли средний показатель по стране, включая города Пекин, Тяньцзинь, провинции Цзянсу, Гуандун, Фуцзянь, Ляонин и Шаньдун среди прочих.

В западных районах Китая наблюдается существенное отставание от среднего по стране, однако там наблюдается более быстрый рост среднего располагаемого дохода на душу населения, чем в прочих регионах.

Напомним, что Китай в настоящее время ведет активную борьбу с бедностью, которая должна уже к 2020 году вывести Китай в число стран умеренного дохода населения во всех аспектах. Наиболее отсталые западные регионы страны, включая Тибет и Синьцзян в настоящее время являются главной целью властей Поднебесной в области преодоления бедности.