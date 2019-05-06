Газпром взыскал с теплоснабженцев Арзамаса ещё 78 млн: впереди банкротство?

Арзамас, Нижегородская область, , 05:04 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск поставщика газа — АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» к одному из крупнейших должников за поставленную услугу, имеющему статус единой теплоснабжающей организации Арзамаса. Муниципальное унитарное теплоэнергетическое производственное предприятие города (МУ ТЭПП), уже имеющее финансовые затруднения, нарастило свои долги на свыше 78,6 млн рублей. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, муниципальное унитарное теплоэнергетическое производственное предприятие — МУ ТЭПП Арзамаса имеет статус единой теплоснабжающей организации, обеспечивая теплом городских потребителей. Одну из котельных у муниципальной компании арендует ООО «Рикор Энерго», которое также входит в число должников поставщика газа.

Ещё в конце марта 2019 года АО назвало ситуацию с расчётами за газ теплоснабжающих организаций города Арзамаса перешедшей «в критическое состояние». Звучали также предупреждения о возможном ограничении поставок газа.

Есть данные, что котельную и теплосети МУ ТЭПП осенью планируют передать в концессию, но до этого необходимо погасить долги, которые концессионеру не нужны.

Ранее ПАО «Арзамасский машиностроительный завод» пыталось в суде добиться снятия с МУ ТЭПП статуса единой теплоснабжающей компании для трёх микрорайонов, пересмотра схемы теплоснабжения и определения для отдельных территорий в качестве поставщика тепла котельной завода. Суд отказал в удовлетворении требования.

20 мая суд должен будет рассмотреть обоснованность другого иска завода к муниципальной компании, но уже по долгу в размере 22 617 064,67 рубля, что ещё больше усложнит положение городского предприятия. При том, что МУ ТЭПП уже обжалует решение о взыскании с него заводом свыше 10,1 млн рублей.

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Судом также удовлетворён иск о взыскании с МУ ТЭПП задолженности перед АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород».

«Взыскать с муниципального унитарного Теплоэнергетического производственного предприятия (ИНН: 5 243 000 467, ОГРН: 1 025 201 343 474) в пользу акционерного общества «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» (ИНН 5 260 070 633; ОГРН 1 025 203 035 351) 75 351 737,43 руб. задолженности, 3 323 243,17 руб. пени, а также 200 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу», — уточняется в решении, которое ещё может быть обжаловано до конца мая 2019 года.

В иске речь шла о задолженности за поставленный в ноябре — декабре 2018 года газ.

На сайте истца на середину апреля 2019 года сумма долга ответчика указана в размере 229 млн рублей.