Иран нашел способ обойти санкции США на экспорт нефти

Тегеран, , 03:36 — REGNUM Иран будет активно продавать нефть на «сером рынке», чтобы обойти американские санкции на экспорт нефтепродуктов из страны, заявил иранский замминистра нефти Амир Хосейн Заманиния, сообщает ИРНА.

По его словам, торговля нефтью на «сером рынке» не является мошенничеством, так как с точки зрения Тегерана американские санкции считаются незаконными и несправедливыми. Он подчеркнул, что отказ США продлевать временные исключения для стран, желающих закупать иранскую нефть, вынудили Тегеран перейти к экстренным мерам по урегулированию экономики страны.

Ранее Соединенные Штаты отказались продлить исключения для ряда стран, разрешающие покупку определенных объемов нефти у Ирана до 2 мая 2019 года. Вашингтон предполагает, что благодаря этим действиям США удастся сократить экспорт иранской нефти до нуля.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая Госдеп США не исключил введения нового пакета санкций против Ирана из-за расширения АЭС в Бушере. Также санкции могут быть введены, если Иран начнет передавать обогащенный уран за пределы страны в обмен на урановую руду.

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