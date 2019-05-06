Трамп собрался увеличить пошлины на китайский импорт до 25%

Вашингтон, , 00:40 — REGNUM Соединенные Штаты увеличат пошлины на ряд товаров из Китая с десяти до 25 процентов уже 10 мая, заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Он заявил, что Китай уже платит 25-процентную пошлину на высокотехнологичные товары общей суммой в $50 млрд. При этом ряд китайского импорта в США до сих пор облагается лишь 10-процентной пошлиной.

«Эти 10% мы поднимем до 25% уже в пятницу. Товары общей суммой в $325 млрд приходят нам из Китая без этой пошлины, но скоро и на них будет пошлина в 25%… Торговые переговоры с Китаем продолжаются, но слишком медленно, так как Китай добивается пересмотра условий», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Китай и США договорились провести серию консультаций для выработки нового торгового соглашения. Согласно договоренностям, страны обязались не повышать пошлины в течение 90 суток до заключения торгового соглашения. Переговоры по торговле между США и Китаем продолжаются, однако ряд американских СМИ сообщает о скором заключении договора — предположительно, к лету 2019 года.

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