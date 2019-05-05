В США отказались снизить пошлины для китайских поставщиков Tesla

Вашингтон, , 14:20 — REGNUM Торговое представительство США (USTR) отклонило просьбу автомобилестроительной компании Tesla об отмене 25%-ной пошлины на ввоз бортовых компьютеров из Китая. Об этом сообщает агентство Reutsrs со ссылкой на документы USTR.

В августе 2018 года администрация президента США ввела 25%-ные пошлины на импорт китайских товаров определённых категорий. Новые пошлины коснулись и китайской компании, которая поставляет бортовые компьютеры для электромобиля Tesla Model 3. Представители Tesla отправили в USTR запрос на освобождение этой китайской компании от уплаты 25%-ной пошлины, однако в USTR решили отклонить обращения Tesla.

Отмечается, что всего в USTR вынесли около 1000 подобных отказов в отношении продукции китайского производства от деталей самолетов до биотехнологических инструментов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запрос об отмене пошлины для китайского поставщика Tesla отправила в январе этого года. В американской автомобилестроительной компании заявили, что повышение пошлин на импорт бортовых компьютеров может привести к повышению цены на автомобили Tesla. В компании отметили, что им не удастся найти другого поставщика, который сможет поставлять бортовые компьютеры требуемого качества в необходимых объёмах.

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