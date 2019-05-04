Доля КНР во внешней задолженности Пакистана 11%

Исламабад, , 13:00 — REGNUM 3 мая советник премьер-министра Пакистана по институциональным реформам и экономии Ишрат Хусейн заявил, что о зависимости страны от Китая не может быть и речи.

По сообщению пакистанского информационного агентства «Jang», выступая на семинаре по случаю 52-ого ежегодного заседания Азиатского банка развития, советник пакистанского премьера отметил, что все заявления о такой зависимости являются «пропагандой». По словам Ишрата Хусейна, доля Поднебесной в общей сумме внешней задолженности Исламабада составляет 11%, то есть 11 миллиардов из 100 миллиардов долларов.

Советник пакистанского премьера дал высокую оценку вкладу Китая в развитие Пакистана и особенно подчеркнул значение Китайско-пакистанского экономического коридора. По словам Ишрата Хусейна, КНР пообещала вложить в совместные инфраструктурные проекты не менее 45 миллиардов долларов, причем 35 миллиардов будет выделено на развитие пакистанской энергетики.