Китайский производитель тяжелого оборудования значительно увеличил прибыль

Пекин, , 21:37 — REGNUM Об увеличении прибыли китайской компании Sany Heavy Industry, составившей в первом квартале 2019 года почти 115% по сравнению с прошлогодним показателем, 3 мая сообщает Синьхуа. Быстрый рост связывается с резким увеличением спроса на рынке.

Соответствующая отчетность, представленная Шанхайской фондовой биржей, указывает, что абсолютные цифры прибыли Sany превысили 3,2 млрд юаней (почти 480 млн долларов).

Рост продаж был стимулирован инфраструктурным строительством, автоматизацией производства, технологиями охраны окружающей среды.

Отмечается, что на указанный период 2019 года компания инвестировала в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) более 533 млн юаней, увеличив этот показатель в сравнении с тем же периодом 2018 года более, чем в два раза.