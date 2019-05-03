Самолетам «Туркменских авиалиний» вновь разрешат летать в Евросоюз

Ашхабад, , 17:55 — REGNUM «Туркменские авиалинии» смогут возобновить полеты своих авиалайнеров в страны Европейского союза уже в начале лета текущего года, пишет «Азатлык».

Национальный авиаперевозчик Туркмении уже включил в свое расписание авиарейсов маршруты «Ашхабад — Франкфурт», «Ашхабад — Лондон» и «Ашхабад-Бирмингем» — перелеты по ним будут осуществляться с 1 июня.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что начиная с февраля 2019 года воздушным судам государственной авиакомпании «Туркменские авиалинии» запретили летать в страны Европейского союза. Запрет был введен по инициативе Европейского агентства по авиабезопасности.

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