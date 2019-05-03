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В Киргизии ожидается подорожание бензина и дизтоплива на 10% — 15%

Экономика

Рост цен вызван повышением спроса на ГСМ в России и подорожанием нефти на мировом рынке

Бишкек, 3 мая 2019, 14:36 — REGNUM  В Киргизии ожидают, что в течение мая 2019 года произойдет постепенный рост цен на горюче-смазочные материалы на 10% — 15%. Об этом сообщает ассоциация нефтетрейдеров республики.

Отмечается, что причиной подорожания автомобильного топлива стал резкий рост оптово-отпускных цен на российских нефтеперерабатывающих заводах — сразу на 10% — 32% по сравнению с началом 2019 года.

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На увеличение оптовых цен на нефтепродукты в России повлиял рост спроса на автомобильное топливо в связи с сезонным увеличением уровня потребления, а также подорожание нефти на мировом рынке — с начала 2019 года на $16,41 (1 060 рублей) за баррель или на 30% процентов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее киргизские и российские власти заключили соглашение на 2019 год о беспошлинной поставке из Россию в Киргизию 460 тысяч тонн бензина, 485 тысяч тонн дизельного топлива, 100 тысяч тонн авиатоплива и 50 тысяч тонн сырой нефти.

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Экономика Киргизии
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