Министр финансов Японии подверг критике систему кредитования Китая

Токио, , 14:31 — REGNUM 2 мая министр финансов Японии Таро Асо и министр финансов Китая Лю Кун встретились на острове Фиджи, в городе Нанди. В ходе встречи стороны обсудили помощь развивающимся странам. В этом же контексте, Асо выразил критику в адрес Китая за чрезмерную инвестиционную помощь некредитоспособным странам. По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», критике подверглись и сами страны, которые, не задумываясь о последствиях, «запускают» к себе КНР, а потом, с целью погасить часть непомерного долга, отдают Китаю в пользование свою инфраструктуру и другие государственные объекты. В частности, Асо привел пример со Шри-Ланкой, которая была загнана в «долговую ловушку» и, чтобы хоть частично из нее выбраться, вынуждена была отдать свой порт Китаю на 99 лет. Министр сравнил это с японскими неофициальными кредитными учреждениями «саракин» с очень высокими процентными ставками, которые дают в займ любую сумму денег от $100 при наличии одного только удостоверения личности. Однако, коллекторы от «саракин» известны своей жестокостью по отношению к заёмщикам: их давление часто доводит людей до самоубийства.