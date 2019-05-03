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Турция подписала ряд соглашений в сфере оборонной промышленности

Экономика

Документы подписаны в рамках 14-ой Международной выставки оборонной промышленности IDEF'19

Анкара, 3 мая 2019, 14:07 — REGNUM  В рамках 14-ой Международной выставки оборонной промышленности IDEF'19 Турция подписала целый ряд соглашений, которые значительно, по мнению экспертов, позволят укрепить обороноспособность страны. Так специалисты выделяют проект с компанией Meteksan Savunma AŞ, о создании переносных наступательных электронных систем, в рамках которого Командование сухопутных войск получит устройства подавления и смешения радиочастот, которые могут переноситься личным составом или же монтироваться на транспортных средствах. Также правительственными структурами заключен контракт на создание аэродинамической трубы с компаниями TUSAŞ и AIOLOS. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı.

Оно также информирует о подписании соглашения о передаче пакета систем городской безопасности и распознавания автомобильных номерных знаков Турецкой Республике Северного Кипра. В нем приняли участие Управление оборонной промышленности, компания ASELSAN, Главное управление безопасности Турции и полиция Северного Кипра.

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Зарубежная хроника
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