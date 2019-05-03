Белоруссия становится экспортёром электроэнергии в РФ

Ереван, , 13:52 — REGNUM В ходе состоявшихся 29−30 апреля в Ереване заседаний Совета Евразийской экономической комиссии и Евразийского межправительственного совета сторонами были согласованы подходы к формированию общего рынка электроэнергии в ЕАЭС. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает Минэкономики Белоруссии.

«По итогам заседаний были найдены развязки по ряду проблемных вопросов интеграционной повестки ЕАЭС», — констатировали в белорусском министерстве.

Там отметили, в частности, что формирование внутренних оптовых рынков электроэнергии в тех государствах-членах ЕАЭС, где он пока не создан, отнесено на этап после завершения формирования общесоюзного рынка газа. «До этого времени юридические лица государств-членов смогут быть участниками торговли электроэнергией на общем рынке ЕАЭС в том случае, если они не совмещают конкурентные и монопольные виды деятельности (выработку энергии и ее транспортировку)», — уточнили в министерстве.

«Белорусским энергетикам это даст возможность участвовать в поставках электроэнергии в период реализации в Российской Федерации масштабной программы модернизации действующих электростанций», — сказано в официальном сообщении со ссылкой на договоренности, закреплённые в проекте протокола, который планируется подписать 29 мая в столице Казахстана на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

На заседании в Ереване белорусская делегация также подняла вопрос о торговых барьерах в ЕАЭС. В частности, ею было заявлено «о неправомерности введения секторальных ограничений во взаимной торговле между государствами-членами ЕАЭС по признакам сомнений в безопасности или происхождении товара, в частности, белорусского молока».

Кроме того, Совет ЕЭК в Ереване одобрил проект Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся, трудившихся в разных государствах-членах Союза. Одобрены подходы к завершению торговых переговоров ЕАЭС с Сербией и Сингапуром с учётом того, что Белоруссия не является членом ВТО. Также были согласованы проекты решений ВЕЭС об основных ориентирах макроэкономической политики государств-членов ЕАЭС на 2019 — 2020 годы и другие документы.

Напомним, «Ростатом» при поддержке многомиллиардных кредитов правительства РФ и российских банков строит в Гродненской области атомную электростанцию: два энергоблока общей мощностью 2400 МВт планировались для обеспечения внутренних нужд республики и экспорта в Евросоюз. Однако власти Литвы выступают категорически против строительства БелАЭС у своей границы и заявляют о намерении блокировать поставки электричества из Белоруссии. Тем временем Польша проектирует свои АЭС в северной части страны, против чего Вильнюс не возражает.

Первый энергоблок БелАЭС планируется запустить в 2019 году. Александр Лукашенко неоднократно заявлял и 19 апреля снова заявил о своём желании построить ещё одну АЭС в Восточной Белоруссии с другим подрядчиком. Тем временем строительство Балтийской АЭС в Калининградской области законсервировано, и правительство РФ одобрило программу модернизации энергетических мощностей на 2022−2031 годы.