Украина «очень близка» к началу закупок американского газа

Киев, , 12:35 — REGNUM Украина в настоящий момент «очень близка» к заключению договору о поставках сжиженного природного газа из США.

Об этом заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в интервью украинскому бюро"Голоса Америки». Материал опубликован сегодня, 3 мая.

«Это еще не окончательное решение, но заинтересованность есть с обеих сторон. Я надеюсь, что в ближайшее время эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа», — сказал Коболев.

Как конкретно будет работать эта схема и во сколько бюджету Украины обойдется американское топливо, глава «Нафтогаза» в этом интервью уточнять не стал.

Вместе с тем, Коболев прогнозирует серьезный экономический кризис в Европе в январе 2020 года, который возникнет в результате того, что между Киевом и Москвой заканчивается контракт на транзит газа.

ИА REGNUM напоминает, что вопрос перехода Украины на сжиженный газ из США поднимается далеко не первый раз, однако эксперты оценивают вероятность внедрения такой схемы достаточно критически. Одной из главных проблем специалисты называют недостаточно развитую инфраструктуру портов Украины — в частности, отсутствие технических установок для преобразования физического состояния газа.

В марте этого года эксперт в области энергетики Валентин Землянский заявил в интервью «Сегодня», что есть еще значительная трудность — вопрос пропуска танкеров через Босфор, т. е. Киеву нужны переговоры с Турцией.

«В свое время Турция заявила, что не будет пропускать газовозы в Черное море через Босфор и Дарданеллы, так как считает, что это несет угрозу безопасности турецкой территории и ее проливам. Соответственно, Украина если и может покупать сжиженный газ, то только в терминалах либо Южной Европы, либо польского Свиноуйсьце без захода американских танкеров в акваторию Черного моря», — отметил Землянский.