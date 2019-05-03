Туркменский газ спустя три года вновь пошел в Россию через Казахстан

Нур-Султан, , 09:12 — REGNUM Казахстанский национальный газовый оператор АО «КазТрансГаз» (КТГ) после трехлетнего перерыва возобновил транзит туркменского товарного газа через казахстанскую территорию в Российскую Федерацию. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба КТГ.

Туркменский газ снова пошел в Россию через территорию Казахстана по магистральному газопроводу «Средняя Азия — Центр».

В компании отметили, что смогли восстановить транзит туркменского газа через казахстанскую территорию в рекордно короткие сроки.

«Благодаря современным технологиям и модернизации магистрального газопровода «Средняя Азия — Центр», режим транспортировки туркменского газа был сформирован всего за несколько суток», — заявили в компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, транзит туркменского газа через территорию Казахстана в Россию был прекращён в 2016 году. Однако в начале 2019 года Россия и Туркмения смогли договориться о возобновлении поставок газа в рамках действующего межправительственного соглашения о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года.