Закупки золота Россией с начала 2019 года бьют рекорды

Москва, , 07:29 — REGNUM По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) Российская Федерация с начала 2019 года является лидером по закупкам золото среди других стран мира.

Согласно данным WGC с начала 2019 года Россия уже приобрела 55,3 тонны золота. Получается, что на данный момент общее количество золотого запаса России составляет 2168 тонн. Это около 19% общей суммы резервов.

Стоит отметить, что в 2019 году Россия пополнила свои золотые резервы на 274,3 тонны этого металла.

По мнению экспертов, Россия скупает золото в больших объемах для снижения зависимости своей экономики от доллара США на случай очередного расширения американских санкций.

Также активную скупку золота ведет Китайская Народная Республика. В Пекине также стремятся дифференцировать свои активы и двигаются к отказу от доллара США на фоне крайне напряженных отношений в Вашингтоне.

Как и в минувшие годы, в начале 2019 года среди активных скупщиков золота — Турция, и Казахстан. Скупают золото Катар, Эквадор и Колумбия.

В целом, с начала 2019 года мировые центробанки скупили 145,5 тонн золота. Это на 68% больше, чем в аналогичный период 2018 года.