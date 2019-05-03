Россия остается лидером по закупкам золота

Москва, , 04:54 — REGNUM Рекордное за шесть лет количество золота — 145,5 т — закупили центральные банки мира в первом квартале 2019 года. Лидером по закупкам осталась Россия, говорится в докладе Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

Отмечается, что по сравнению с первым кварталом прошлого года объем закупленного в мире золота вырос на 68%. Банк России приобрел за квартал 55,3 т золота, после чего объем резервов достиг 2168,3 т.

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Таким образом Россия стремится снизить долларовую зависимость на случай введения новый санкций, полагают в WGC.

Наряду с Россией лидируют по закупке золота центробанки Эквадора, Турции, Казахстана, Катара и Колумбии. Крупнейшими продавцами драгоценного металла выступили центробанки Узбекистана, Монголии и Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году российский Центробанк приобрел рекордный объем золота — 273,7 т, нарастив запасы до 2,1 тыс. т.

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