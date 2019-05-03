Прага, Чехия, , 04:41 — REGNUM

Резервная нефть используется Чехией из-за приостановки поставок российского сырья по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщил председатель Государственного управления материальных резервов Чехии Павел Швагр, передает Radio Prahа.

Он уточнил, что с 1 мая нефть из государственных стратегических запасов поступает на нефтеперерабатывающее предприятие в Литвинове. Запасов на НПЗ хватит на 15−20 дней, в этот период, предположительно, по трубопроводу «Дружба» в Чехию не будет поступать сырая нефть, добавил Швагр.

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Польское министерство энергетики также решило распечатать нефтяные резервы страны. Речь идет о 800 тыс. тонн сырья, передает Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля белорусский концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти, которая поступает по нефтепроводу «Дружба». Спустя несколько дней Польша остановила транзит российской нефти по этому нефтепроводу.

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