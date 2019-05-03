На Украине мясная корзина за год прибавила в цене 16%

Киев, , 02:40 — REGNUM Корзина мясных изделий на Украине за год стала стоить на 16% дороже. Об этом написал генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что речь идет о несоциальной корзине мясных изделий, куда входит по 1 кг буженины по-домашнему, сарделек молочных, сарделек с сыром, колбасы Брауншвейгской сырокопченой, а также варено-копченой колбасы и филейных сосисок.

Если годом ранее такой набор обходился в 958 гривен, что составляло около $36 по курсу нацбанка, то в 2019 году он обходится в 1110,8 гривен, что соответствует примерно $42, указал Дорошенко.

В частности, сосиски филейные за год прибавили в цене 22%, буженина — 12%, а сырокопченая колбаса — 13%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дорошенко указал на почти троекратный рост стоимости социальной продуктовой корзины на Украине за пять лет — с 342,7 гривны ($12,6 по курсу нацбанка) в феврале 2012 года до 939,9 гривны ($34,56) в феврале 2019 года.

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