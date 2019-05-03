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Глава «Нафтогаза» признал неизбежность переговоров с Москвой

Экономика

По словам Коболева, «Газпром» — должник Украины

Киев, 3 мая 2019, 02:14 — REGNUM  Украинский «Нафтогаз» и российский «Газпром» вынуждены договариваться о продлении соглашения по транзиту газа. Об этом написал глава украинской госкомпании Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Иного выхода у сторон нет, признал Коболев. По его словам, «Газпром» не может прекратить поставки газа на Украину, так как российская сторона «должна деньги «Нафтогазу», а не наоборот».

«Собственно, ни у «Газпрома», ни у «Нафтогаза» значительного поля для маневра нет», — написал Коболев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин разъяснил отсутствие у Украины «газовой независимости». Если Киев лишится транзита российского газа, Украина вовсе останется без этого вида топлива, так как организовать его «реверсные» поставки физически невозможно.

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Расторжение контрактов между «Нафтогазом» и «Газпромом»
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