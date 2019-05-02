Не достанусь же я никому! Американские пустые бутылки против крымского вина

Галина Смирнова, , 22:53 — REGNUM

Акционерное общество «Кавминстекло», видимо, само того не подозревая, превратилось в героя русского народного фольклора. Есть такая сказка — «Волшебная дудочка». Суть её тривиальная, о вечном — о жизни девушки при родной матери, с которой в доме царили мир и покой, а после ее смерти злая баба-мачеха решила сгубить несчастное дитя-падчерицу ради наследства в пользу родной дочери. Намёк сказки, сложенной много столетий назад, очевидно, добрым мОлодцам так и не стал уроком. Либо мОлодцы вовсе не знакомы с русским народным фольклором. Скорее, так и есть.

Предприятие, согласно списку аффилированных лиц ЗАО «Сен ГобенКавминстекло» от 31.03.2015 года, размещенного на сайте глобального и инновационного производителя стекла Verallia Russia, с 75-процентной долей обыкновенных акций, принадлежащих аффилированной немецкой компании Сен Гобен Оберланд АГ, каким-то чудным образом, оказавшейся в руках американской компании Apollo Global Management, отказалось поставлять крымским виноделам стеклотару. Являясь одним из двух основных поставщиков тары в Крым, таким образом, «Кавминстекло» поставило под угрозу остановки производства вина. Причиной отказа послужили санкции США. Второй поставщик тары — «Русджам» — не может покрыть все потребности винодельческого региона.

Хозяин — барин: хочет — живёт, хочет — удавится

В группу Verallia входят два российских предприятия, построенных задолго до вхождения в капитал иностранных инвесторов — «Кавминстекло» и «Камышинский стеклотарный завод». Во что, кому и сколько было инвестировано акционерами за время работы в России, непонятно. На сайте компании информации об этом не найти. Возможно, акционеры всего лишь пользуются созданными до их прихода основными средствами производства. Что же получается: российские предприятия, созданные десятки лет назад нашими предками, попали в руки иностранных собственников, которые эксплуатируют их в своих интересах, пренебрегая интересами России. Интересен другой момент — обычно, любой акционер ориентируется, в первую очередь, на экономические показатели развития своих предприятий, использует любую возможность сбыта своей продукции, подстраивается под потребителя. В данной ситуации понятно — акционерам важно другое. Их не пугают явно предстоящие убытки от собственных действий. Они готовы рубить сук, на котором сидят. К слову, согласно данным Rusprofile, совокупный финансовый результат «Кавминстекла» на конец 2017-го года был отрицательным — минус 267 784 рублей. Как знать, может быть, высосав все возможные соки из производственных мощностей предприятий, акционеры не станут вкладываться в их обновление, а просто предпочтут оборудовать помещения под офисы, сдавая их в аренду, тем самым лишив российских потребителей стеклотары. Безусловно, это наихудшие сценарии, но подобных примеров наша страна знает немало.

Собственники второй иностранной компании — турецкой «Русджам» — поставщика стеклотары в Крым, в отличие от акционеров группы Verallia, более открыты. На их сайте можно увидеть историю работы в России. «Русджам» имеет в России пять предприятий, несколько из которых были построены с нуля, то есть инвесторы вложили деньги в экономику нашей страны, а несколько заводов были куплены и, что важно, реконструированы, то есть собственники заинтересованы в их развитии и работе в России. Но и об этом мы можем только строить догадки.

Минэкономразвития РФ — где же правила «игры» на благо страны?

Два разных, но основных поставщика стеклотары в Крым, от которых зависима другая отрасль России — две разные истории развития и вхождения на рынок России. Один, имеющий отрицательный финансовый результат по итогам 2017 года, в 2019-м поддержал санкции себе же в убыток. Другой продолжает работать.

Как же нам понять их планы, как их регулировать и главное, синхронизировать? Почему один позволяет себе «взбеситься» и вести себя, как он того желает в ущерб развитию экономики страны?

Какую ответственность несут иностранные инвесторы перед Россией и ее народом? Их интерес может быть только в одном — в получении прибыли. Но и здесь возникает вопрос. Прибыль облагается налогом, поступающим в российский бюджет. Насколько честно производитель отражает эту прибыль в своих отчетах? Насколько вкладывается акционер в развитие предприятия и позволяет удовлетворить потребности именно российского рынка своей продукцией?

Ответы на эти вопросы должно знать Министерство экономического развития России. Именно оно занимается мониторингом и анализом социально-экономического развития страны и ее и отдельных секторов экономики, строит прогнозы развития и государственную политику в секторах экономики, разрабатывает и реализует госпрограммы и так далее и так далее. Сходятся ли теперь планы Министерства с происходящими событиями? И по какому сценарию теперь будут развиваться отдельные секторы экономики Крыма и России? Судя по проблемам, с которыми столкнулись крымские виноделы и вопросам, которыми мы все теперь задаемся, у Министерства ответов нет.

Скажем: «НЕТ иностранным монопольным оккупантам»

А что если работающие в России компании, которые соблюдают санкции, введенные Западом против Крыма национализировать? Тогда государство сможет синхронизировать свои планы по экономическому развитию страны.

Россияне, скорее всего будут стоя аплодировать подобным решениям государства. Если собственники не готовы идти в ногу с задачами России и, тем более, нести социальную ответственность, то выход может быть только один — взять управление в свои руки.