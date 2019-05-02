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Китайская провинция Гуандун сохраняет высокие темпы роста экономики

Экономика

В авангарде развития находятся высокотехнологические производства реального сектора

Гуанчжоу, Китай, 2 мая 2019, 19:07 — REGNUM  ВВП южно-китайской, наиболее развитой в стране, провинции Гуандун (административный центр Гуанчжоу), которая считается производственным центром КНР, в первом квартале 2019 года увеличился более, чем на 6,5%, до почти 2,4 трлн юаней (356 долларов), сообщает 2 мая Синьхуа со ссылкой на данные провинциального Статистического управления.

Это объясняется ростом реального сектора экономики региона, в том числе «новой экономики», которая стала настоящим локомотивом его развития. Речь в первую очередь идет о передовых обрабатывающих и высокотехнологических отраслях, которые растут опережающими темпами.

Напомним, что экономика Гуандуна, если сравнивать ее с экономиками даже суверенных государств, в таком списке заняла бы пятнадцатое место в мире, обойдя многие высокоразвитые страны в целом.

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Экономика Китая
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