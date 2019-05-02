До 30% бензина и дизтоплива попадает в Киргизию контрабандным путем

Бишкек, , 16:01 — REGNUM В январе — апреле 2019 года в Киргизию импортировано 148,4 тысячи тонн бензина и 173,6 тысячи тонн дизельного топлива. Как отмечают в ассоциации нефтетрейдеров республики, эти поставки полностью покрывают потребности страны в автомобильном топливе.

Так, по данным министерством сельского хозяйства и мелиорации, потребность киргизстанских аграриев в горюче-смазочных материалах в текущем году должна будет составить 90,6 тысячи тонн дизтоплива и 25,1 тысячи тонн бензина.

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Также стало известно о том, что контрабанда зарубежного автомобильного топлива в Киргизию достигает 300 тысяч — 350 тысяч тонн в год или 25% — 30% от общего объема рынка ГСМ. Из-за этого бюджет страны ежегодно недополучает 3 млрд сомов (около 2,8 млрд рублей).

ИА REGNUM напоминает, что ранее киргизстанские и российские власти заключили соглашение о беспошлинной поставке в Киргизию нефтепродуктов из России: 460 тысяч тонн бензина, 485 тысяч тонн дизтоплива, 100 тысяч тонн авиатоплива и 50 тысяч тонн сырой нефти.

Отметим, что по информации ассоциации нефтетрейдеров Киргизии, в январе — апреле 2019 года в республике произошло снижение розничных цен на бензин — на

5,8% и дизельного топлива — на 3,3%. Сейчас дизтопливо на столичных автозаправках стоит в среднем 44 сома (40,7 рубля), а бензин — от 38,4 сома (35,5 рубля) до 42,7 сома (39,5 рубля), в зависимости от марки.

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