Минск, Белоруссия, , 15:27 — REGNUM

В Белоруссию по нефтепроводу «Дружба» начала поступать качественная российская нефть. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба «Белнефтехим».

В компании сообщили, что было проведено вытеснение загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода «Дружба» в резервуары линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Унеча».

В компании отметили, что в присутствии представителей российско ОАО «Транснефть» и белорусской ОАО «Гомельтранснефть Дружба» были проведены стандартные технологические операции и отбор проб поступающей нефти. Все пробы оказались в пределах нормы. Транспортировка российской нефти по нефтепроводу «Дружба» была продолжена в сторону ЛПДС «Мозырь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине апреля возникли проблемы с качеством российской нефти, поступающей в нефтепровод «Дружба». Первыми тревогу забили белорусские компании. оказалось, что в российской нефти существенно превышена норма содержания хлорорганики. Прокачка нефти была остановлена как в Белоруссии, так и в других странах, по которым идёт нефтепровод — Польша, Словакия, Венгрия и другие.

Позднее выяснилось, что нефть была загрязнена умышлено на терминале в Поволжье. Начато расследование.