Qualcomm рассчитывает получить $4,5 млрд от урегулирования спора с Apple

Вашингтон, , 13:16 — REGNUM Американская компания Qualcomm рассчитывает получить не менее $4,5 млрд от урегулирования спора с Apple во внесудебном порядке. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на отчёт о доходах Qualcomm.

«Наши рекомендации на третий квартал 2019 финансового года включают предполагаемые доходы в размере от 4,5 до 4,7 млрд долларов США, состоящие из платежа от Apple и освобождения от наших обязательств по оплате или возмещению Apple», — говорится в отчёте Qualcomm.

Издание отмечает, что акции Qualcomm выросли более чем на 43% после урегулирования спора с Apple.

Напомним, Qualcomm являлась основным поставщиком модемных чипов для смартфонов Apple. В 2017 году компании прекратили сотрудничество и подали встречные судебные иски, касающиеся патентного права.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 апреля стало известно, что Apple и Qualcomm добились урегулирования патентного спора во внесудебном порядке. Компании подписали соглашение, которое будет регулировать их сотрудничество в течение следующих 6 лет.

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