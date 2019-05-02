Четверг, 2 Мая 2019 года
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В Танзании обнаружен алмаз весом 521 карат

Экономика

Это крупнейший камень, найденный в области Шиньянга

Шиньянга, Танзания, 2 мая 2019, 12:47 — REGNUM  Губернатор области Шиньянга Зайнабу Телак объявил об обнаружении алмаза весом 521 карат. Камень побил рекорд, став самым большим алмазом, добытым в области Шиньянга, передает газета Mwananchi.

Ранее самыми большими из обнаруженных алмазов были камни весом от 300 до 400 карат.

«Мы следили за информацией, ведь совсем недавно в округе Кахама был официально открыт рынок золота, мы рассчитываем продать алмаз внутри нашей области», — передает Телак.

Эти меры рассчитаны на развитие внутреннего рынка, считает губернатор.

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Добыча алмазов
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