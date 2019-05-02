В Танзании обнаружен алмаз весом 521 карат

Шиньянга, Танзания, 2 мая 2019, 12:47 — REGNUM Губернатор области Шиньянга Зайнабу Телак объявил об обнаружении алмаза весом 521 карат. Камень побил рекорд, став самым большим алмазом, добытым в области Шиньянга, передает газета Mwananchi.
Ранее самыми большими из обнаруженных алмазов были камни весом от 300 до 400 карат.
«Мы следили за информацией, ведь совсем недавно в округе Кахама был официально открыт рынок золота, мы рассчитываем продать алмаз внутри нашей области», — передает Телак.
Эти меры рассчитаны на развитие внутреннего рынка, считает губернатор.