В Танзании обнаружен алмаз весом 521 карат

Шиньянга, Танзания, , 12:47 — REGNUM Губернатор области Шиньянга Зайнабу Телак объявил об обнаружении алмаза весом 521 карат. Камень побил рекорд, став самым большим алмазом, добытым в области Шиньянга, передает газета Mwananchi.

Ранее самыми большими из обнаруженных алмазов были камни весом от 300 до 400 карат.

«Мы следили за информацией, ведь совсем недавно в округе Кахама был официально открыт рынок золота, мы рассчитываем продать алмаз внутри нашей области», — передает Телак.

Эти меры рассчитаны на развитие внутреннего рынка, считает губернатор.