Оборонный бюджет Турции достиг $19 млрд

Анкара, , 11:36 — REGNUM Оборонный бюджет Турции в 2018 году достиг 19 млрд долларов. За последние 10 лет рост оборонных расходов Турции составил 65%.

Глобальные военные расходы в 2018 году увеличились на 2,6% по сравнению с 2017 годом, достигнув 1,8 трлн долларов. Об этом говорится в очередной работе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). По его подсчетам, затраты на оборону в целом составили 2,1% от мирового ВВП.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в топ-5 стран, потративших больше всего средств на оборону, вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. На эти 5 стран пришлось 60% мировых расходов на оборону. Россия опустилась в рейтинге SIPRI на шестое место. На долю 15 стран с самыми высокими военными расходами пришелся 81% от их размеров в этой области. Согласно докладу SIPRI, страной, выделившей наибольший бюджет на оборону в очередной раз стали США. Они увеличили свой оборонный бюджет на 4,6% по сравнению с 2017 годом — до 649 млрд долларов. Второе место в рейтинге занимает Китай, который потратил в прошлом году на оборону 250 млрд долларов. Военные расходы КНР увеличились за год на 5%, а за последние 10 лет — в общем на 83%.