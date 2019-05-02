Бюджет Нигерии на 2019 год сфокусирован на безопасности – сенат

Абуджа, , 11:24 — REGNUM Сенат Нигерии увеличил бюджет на 2019 год до 29 миллиардов долларов США после того, как было принято решение о повышении расходов на обеспечение безопасности. Дополнительные средства будут направлены на борьбу с участившимися атаками боевиков и похищениями людей по всей стране, передает информационное агентство Reuters.

«Дефицит бюджета немного увеличился. Нам необходимо выделить больше средств на обеспечение деятельности спецслужб для разрешения непредвиденных угроз безопасности страны», — заявил председатель сената Мохаммед Годже.

Бюджет ожидает подписания президента Мухаммаду Бухари.

Президент Нигерии вступит во второй срок в конце мая. Он выиграл переизбрание, обещав возродить экономику, улучшить безопасность и решить проблему коррупции.