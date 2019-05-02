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Рыночная капитализация Apple вновь приблизилась к $1 трлн

Экономика

После роста акций Apple обошла по рыночной капитализации компанию Amazon, однако ещё уступает Microsoft

Рыночная капитализация Apple вновь приблизилась к $1 трлн
Иван Шилов © ИА REGNUM
Apple

Вашингтон, 2 мая 2019, 09:41 — REGNUM  Акции компании Apple на фоне оптимистичного прогноза после публикации квартального отчёта выросли на 4,9% после торгов 1 мая. Об этом сообщает Reuters.

После роста акций рыночная стоимость Apple вновь приблизилась к $1 трлн, составив $969 млрд. Это позволило Apple обойти по рыночной капитализации компанию Amazon. Теперь она уступает по этому показателю только компании Microsoft, рыночная капитализация которой составляет $980 млрд.

Напомним, в августе 2018 года Apple стала первой компанией, рыночная капитализация которой превысила отметку в $1 трлн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля на непродолжительное время рыночная стоимость компании Microsoft превысила $1 трлн.

Читайте ранее в этом сюжете: Стоимость компании Microsoft ненадолго превысила $1 трлн

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