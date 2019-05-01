Среда, 1 Мая 2019 года
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Китай и США пытаются договориться по торгово-экономическим вопросам

Экономика

И в целях сближения позиций резко активизируют двусторонние контакты

Пекин, 1 мая 2019, 23:38 — REGNUM  В Пекине состоялся очередной, десятый раунд китайско-американских переговоров по торгово-экономическим вопросам, в котором сторону КНР представлял вице-премьер Госсовета Лю Хэ, а сторону США — министр финансов Стивен Мнучин и специальный представитель Роберт Лайтхайзер, сообщает 1 мая Синьхуа.

Уже на следующей неделе ожидается новый, одиннадцатый раунд, который пройдет в Вашингтоне. Интенсификация консультаций между КНР и США обусловлена близостью сторон к компромиссу, который, однако, никак не удается достичь.

По информации СМИ, президент США Дональд Трамп предпринял шаги в сторону сближения сторон, согласившись вывести за скобки переговоров ряд разногласий в сфере защиты интеллектуальной собственности.

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Китайско-американские отношения
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