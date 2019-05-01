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Азербайджан рассчитывает на китайские инвестиции

Экономика

И готов поддерживать проект «Пояса и пути»

Баку, 1 мая 2019, 20:05 — REGNUM  В ходе состоявшегося 25−27 апреля пекинского второго Форума «Пояса и пути», азербайджанские и китайские компании подписали ряд документов по различным направлениям сотрудничества на общую сумму в 821 млн долларов, сообщает 1 мая Синьхуа со ссылкой на заявление, сделанное заведующим кафедрой Азербайджанского государственного экономического университета Муслимом Ибрагимовым.

По оценке экономиста, КНР остается главным торговым партнером Азербайджана, и в ближайшие годы ожидается дальнейшее увеличение товарооборота между странами.

Ибрагимов считает, что Баку определил главным приоритетом своего участия в экономической жизни Южно-Кавказского региона транспорт и логистику, туризм и ряд других сфер международного взаимодействия.

Специалист также отметил ту важную роль, которую сыграл и еще сыграет Азербайджан в осуществлении китайской инициативы «Пояса и пути», и это способствует созданию в республике новых рабочих мест на новых производствах, модернизации промышленности и успехам в других сферах двустороннего и многостороннего сотрудничества. Важной целью участия Баку в международном разделении труда Ибрагимов отметил привлечение внешних инвестиций.

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