Ветеринарную систему Киргизии признали соответствующей нормам ЕАЭС

Бишкек, , 18:27 — REGNUM Киргизстанская ветеринарная система признана эквивалентной нормам Евразийского экономического союза. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Евразийского межправительственного совета заявил вице-премьер-министр Жениш Разаков, пишет пресс-служба правительства Киргизии.

По словам высокопоставленного чиновника, с момента вступления Киргизии в Евразийский экономический союз была проделана большая работа по приведению ветеринарной системы республики в соответствие требованиям ЕАЭС.

«С момента вступления Киргизии в ЕАЭС это был проблемный вопрос. В результате комиссия признала, что наша система является эквивалентной. Это самое главное решение, которое позволяет киргизским производителям спокойно работать и экспортировать свою продукцию в соседние страны», — подчеркнул вице-премьер.

ИА REGNUM напоминает, что ранее правительство России оказало Киргизии финансовую и техническую помощь для облегчения участия республики в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза.

Часть предоставленных российской стороной денег потратили на оснащение ветеринарных лабораторий и идентификацию домашнего скота.

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