Жителям Ровно из-за долгов перекрыли горячее водоснабжение

Ровно, Украина, , 18:38 — REGNUM Горячее водоснабжение было отключено у жителей украинского города Ровно из-за задолженности по услуге. Об этом 1 мая сообщает ООО «Ровнотеплоэнерго» на своей странице в Facebook.

Причиной отключения горячей воды названо ухудшение экономической ситуации на предприятии из-за долгов потребителей по услугам. Второй причиной названо поднятие цены на газ для промышленных предприятий на 15%.

При этом энергетики уточнили, что потребители, получающие горячую воду от котельных на твёрдом топливе, отключены не будут. Властям города в качестве выхода из создавшейся ситуации энергетики предложили перевести как можно больше котельных на твёрдое топливо.

На предприятии пояснили, что возобновят горячее водоснабжение только при положительных сдвигах по оплате услуг.

Отмечается, что долг горожан предприятию составил более 200 млн гривен (около 500 млн рублей).

Ранее ИА REGNUM сообщало о проблемах с горячим водоснабжением в Киеве. В 2019 году мэр города Виталий Кличко пообещал горожанам, что отключения горячей воды будут недолгими и связаны будут лишь с работами по замене труб. При этом в 2018 году в Киеве не было горячей воды около полугода, а Кличко заявлял о ненужности системы горячего водоснабжения для Киева.

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