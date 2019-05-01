Госдума потратит 2,55 млн рублей на анализ инвестиционных пенсионных систем

Москва, , 17:54 — REGNUM Аппарат Госдумы проводит тендер на анализ модели развития и правового регулирования зарубежных пенсионных систем для использования зарубежного опыта в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая, это следует из материалов на портале госзакупок. Максимальная стоимость контракта составляет 2,55 млн рублей.

Парламентариев интересуют модели пенсионного обеспечения, прежде всего, Франции, Германии, Италии, Польши и Бразилии.

Предлагается на основе анализа современных моделей развития и тенденций правового регулирования зарубежных пенсионных систем разработать предложения по «возможным направлениям внедрения в российское законодательство отдельных правовых мер, направленных на совершенствование системы нормативно-правового регулирования пенсионного обеспечения в Российской Федерации».

Кроме того, в Госдуме хотят изучить предложения по развитию различных форм пенсионного обеспечения для привлечения инвестиций в экономику России.

Госдума приняла закон о пенсионной реформе, повышение пенсионного возраста вызвало широкий общественный резонанс.

Кроме того, для роста пенсионного обеспечения граждан предлагалось ввести так называемый индивидуальный накопительный капитал (ИПК). В конце декабря 2018 года глава Минфина Антон Силуанов заявил, что законопроект о переходе на новую накопительную пенсионную систему (индивидуальный пенсионный капитал) уже готов и закон может принят Госдумой до конца 2019 года. Предполагается, что все работающие люди присоединятся к системе автоматически.

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