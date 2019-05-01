Нижний Новгород, Нижегородская область, , 16:42 — REGNUM

В Нижнем Новгороде введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера из-за угрозы обрушения дома №22 по улице Чонгарской. Соответствующий документ опубликован на портале администрации города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Зона действия ЧС — в радиусе 5 метров от дома. Особый режим будет действовать до его отмены.

Уточняется, что решение о необходимости объявления ЧС было принято согласно экспертному заключению автономной некоммерческой организации «Научно-исследовательский центр строительства и недвижимости» в связи с «недопустимым состоянием наружных стен здания и присутствием опасности внезапного разрушения стен лестничной клетки первого подъезда многоквартирного дома».

За состоянием дома будет проводиться непрерывный контроль. При необходимости будет выставлено круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц, а также проводиться ежедневный мониторинг строительных конструкций.

Ответственным ведомствам поручено организовать работу по информированию граждан о необходимости незамедлительного освобождения жилых и нежилых помещений дома. Население города также будет информировано о ЧС техногенного характера в Канавинском районе.

Департаменту строительства и капитального ремонта мэрии поручено выделить жилые помещения для граждан, нуждающихся в размещении.

Отметим, дом 22 по улице Чонгарской введен в эксплуатацию в 1949 году. Здание двухэтажное блочное, перекрытия в доме деревянные. Площадь дома составляет 498,9 кв метров. В доме два подъезда и восемь квартир.