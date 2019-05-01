Цена на газ для населения на Украине снизилась с 1 мая

Киев, , 12:56 — REGNUM На Украине с 1 мая 2019 года снизились тарифы на газ для населения. Об этом сегодня сообщает пресс-служба украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина».

В сообщении сказано, что разработанный «Нафтогазом» совместно с правительством Украины механизм позволили уменьшить стоимость газа для населения до уровня 8247 гривен ($312) за тысячу кубометров.

Стоит отметить, что разработка этого механизма шла совсем не в благожелательной атмосфере. «Нафтогаз» не очень то и хотел снижать тарифы для населения, так как вал неплатежей и так огромен. Но правительство Владимира Гройсмана заявило, что либо «Нафтогаз» снижает цену, либо руководитель компании Андрей Коболев будет уволен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты отмечают, что к осени «Нафтогазу» всё равно придется поднять цену на газ для населения, как того требует МВФ.