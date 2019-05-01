1 мая — в полях: глава Башкирии знакомится с ходом весенне-полевых работ

Уфа, , 11:26 — REGNUM 1 мая главы Башкирии Радий Хабиров знакомится с ходом весенних полевых работ: он посетил хозяйства Кармаскалинского, Аургазинского и Стерлитамакского районов.

По словам и.о. вице-премьера — министр сельского хозяйства РБ Ильшата Фазрахманова, в настоящее время яровые культуры посеяны на площади 321,6 тыс. га, что составляет 20 процентов плана. По озимым культурам, пострадавшим из-за перепадов температуры, планируется пересеять около 137 тысяч га. Это займёт примерно два дня работы. Активно идет сев высокомаржинальных культур — рапса, горчицы, льна, нута и других.

Перед аграриями стоит задача провести посевную кампанию в максимально короткие сроки, учитывая малое количество влаги в почве и отсутствие дождей. Работы планируется завершить в начале июня, а первых всходов можно ожидать уже после майских праздников.