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Кенийские авиалинии терпят убытки — СМИ

Экономика

В 2018 году потери составили $75 миллионов, в 2017 — $93,2 миллионов

Найроби, 1 мая 2019, 12:00 — REGNUM  Национальная авиакомпания Кенийские авиалинии (KQ) объявила об убытке в объеме 75 миллионов долларов США, понесенным за 2018 финансовый год, передает Business Daily Africa.

По информации издания, основными причинами убытков стали рост цены на топливо, повышение зарплат сотрудникам и увеличение себестоимости авиаперевозок. Также к убыткам привело увеличение цен на билеты и периодические отмены рейсов, в результате чего компания решилась многих клиентов. Другой причиной стали забастовки рабочих, недовольных политикой компании. В результате действий руководства компании Кенийские авиалинии столкнулись с серьезной долговой нагрузкой. Покупка новых самолетов и топлива нанесло серьезный ущерб прибыли компании, сообщают эксперты.

Из-за понесенных потерь авиакомпания пыталась взять в свои руки управление международным аэропортом имени Джомо Кеньятты. Однако это решение вызвало недовольство граждан страны.

В 2017 году компания понесла большие убытки в объеме 93,2 миллионов долларов США.

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Авиаперевозки
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