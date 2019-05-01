Правительство Калмыкии возьмет кредит на 520 млн рублей

Элиста, , 10:52 — REGNUM Два аукциона на право заключения контрактов по предоставлению кредитов на общую сумму 520 млн рублей проведет министерство финансов Калмыкии 20 мая. Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок, сообщает ИА REGNUM.

Объявлены два аукциона — о предоставлении кредитных линий на 300 млн рублей и на 220 млн рублей под 8,75% годовых на два года. Стоимость контрактов при этом не должна превышать, соответственно, 52,5 млн рублей и 38,5 млн рублей.

Цель кредитов в обоих случаях — финансирование дефицита республиканского бюджета и погашение государственных долговых обязательств Республики Калмыкия.

Объявление о закупках было размещено 29 апреля. Прием заявок на участие в аукционах завершится 15 мая, сам аукцион состоится 20 мая.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Калмыкии сложилась сложная ситуация с долгами по заработной плате сотрудникам бюджетной сферы и социальным выплатам. В середине апреля врио главы Калмыки Бату Хасиков заявлял, что власти расплатятся по этим долгам до майских праздников. 30 апреля, выступая перед депутатами Народного Хурала (парламента) Калмыкии, Хасиков заявил, что выплаты произведены на 70%, пообещав «закрыть вопрос» уже в течение мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Долги по зарплатам и соцпособиям в Калмыкии погасили на 70% — Хасиков